السعودية.. مركز خدمات المطورين يعتمد 109 مخططات خلال 2019

الرياض ـ مباشر: اعتمد مركز خدمات المطورين "إتمام" نحو 109 مخططات، خلال عام 2019، بمساحات إجمالية تجاوزت 179 مليون متر مربع، بمختلف مناطق المملكة، بهدف تقديم الحلول المتكاملة للمطورين، لضخ المزيد من المشاريع السكنية.

وأوضح "إتمام"، في بيان له، أن منطقة جازان حصلت على النسبة الأعلى في مساحة اعتماد المخططات لعام 2019، حيث بلغت نسبتها 24 بالمائة، بمساحة تجاوزت 42 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن منطقة الرياض، جاءت بالمركز الثاني، بمساحة تزيد عن 37 مليون متر مربع، ووجاءت في الصدارة، من حيث عدد المخططات المعتمدة بنسبة بلغت 20 بالمائة، وحلت منطقة عسير ثالثاً من حيث المساحة، بنحو 22 مليون متر مربع.

وأكد مدير عام مركز "اتمام" عبد الوهاب القحطاني، بحسب البيان، أن الدور الاستراتيجي لمركز خدمات المطورين "إتمام"، يتركز في تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية.

وأشار القحطاني إلى أن "إتمام" يسعى دائما لتوفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

وأنجز مركز "إتمام" بنهاية عام 2019 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغت نحو 6.82 ألف وحدة، وقام المركز بإنهاء إصدار شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصل عددها 73 شهادة.

وقام المركز عام 2019 بالربط الالكتروني لإصدار رخص البناء عن طريق منصته الالكترونية مع أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة الرياض، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، وأمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة جدة.

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