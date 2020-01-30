بنك إنجلترا يثبت الفائدة ويخفض توقعات النمو الاقتصادي

مباشر: قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سياسته النقدية كما هي دون تغيير، لكنه خفض تقديرات النمو الاقتصادي قبل ساعات من عملية البريكست.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي البريطاني، اليوم الخميس، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند 0.75 بالمائة دون تغيير.

وصوت 7 من أعضاء السياسة النقدية لصالح قرار الإبقاء على الفائدة، في مقابل مطالبة عضوين بخفض الفائدة 25 نقطة أساس.

في حين صوت الأعضاء بالإجماع من أجل الإبقاء على وتيرة شراء السندات الحكومية وسندات الشركات عند مستوياتها الحالية والبالغة 435 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات إسترليني على الترتيب.

لكن بنك إنجلترا خفض تقديراته للنمو الاقتصادي البريطاني إلى أدنى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، قبل ساعات من عملية البريكست المزمع إتمامها غداً الجمعة.

وقال المركزي البريطاني إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ في العام الماضي ليعكس ضعف النمو العالمي وحالات عدم اليقين المتعلقة بالبريكست المتزايدة.

ويتوقع البنك أن يكون النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة مسطحاً (صفر بالمائة) خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وقرر بنك إنجلترا خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 بالمائة في إجمالي عام 2020 مقابل 1.3 بالمائة المتوقعة في السابق، لكنه رفع تقديرات النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 1.5 بالمائة.

وأوضح صناع السياسة أنهم سيكونوا على استعداد لضمان عودة مستدامة في معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 1.3064 دولار.