المالية السعودية: 269.8 مليار ريال قيمة عقود منصة "اعتماد" بـ2019

الرياض – مباشر: كشفت وزارة المالية السعودية عن إجمالي العقود والتعميدات المسجلة والقائمة عبر منصة "اعتماد" خلال عام 2019.

ووفقا لبيانات نشرتها الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، بلغ إجمالي عدد العقود والتعميدات 174.93 ألف عقدا وتعميدا، بلغت قيمتها الإجمالية 269.8 مليار ريال.

ووصل إجمالي أوامر الدفع خلال عام 2019 إلى 943.48 ألف أمر دفع، بلغت قيمتها 757.29 مليار ريال.

وأشارت وزارة المالية، إلى أن المستخدمين الجديد لمنصة "اعتماد" ارتفاع بنسبة 67 بالمائة خلال عام 2019 على أساس سنوي، بدخول 35.56 ألف مستخدم جديد، كان 65 بالمائة منهم من القطاع الخاص، و35 بالمائة من القطاع الحكومي.

يذكر أنه تم إطلاق منصة "اعتماد" في يناير/ كانون الثاني من عام 2018؛ وهي منصة إلكترونية تتبع لوزارة المالية السعودية، وتمثل التحول الإلكتروني فيها.

وتسعى المنصة إلى تحويل أعمال وزارة المالية وكل ما يختص بالميزانية العامة والميزانية في الجهات الحكومية رقميا، وتشمل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

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