هل البضائع المشحونة من الصين تنقل عدوى فيروس كورونا؟ (فيديو)

الرياض - مباشر: يواصل فيروس كورونا إثارة الذعر عالمياً، مع زيادة عدد الوفيات بالصين إلى 170 شخصاً، وتبرز العديد من التساؤلات بشأنه.

وتجيب وزارة الصحة السعودية في الفيديو التالي للمدير العام لمكافحة الأمراض المعدية بالوزارة أحمد الحقوي، عن مدى إمكانية انتقال فيروس كورونا عبر البضائع المستوردة.

وكان فيروس "كورونا" شبيه الالتهاب الرئوي، تم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مدينة "ووهان" الصينية، التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.

ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل بكين وشانغهاي وماكاو وهونج كونج.

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