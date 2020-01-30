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حلول جديدة من إف 5 نتوركس لتسريع تطوير التطبيقات الحديثة

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حلول جديدة من إف 5 نتوركس لتسريع تطوير التطبيقات الحديثة حلول جديدة من إف 5 نتوركس لتسريع تطوير التطبيقات الحديثة

أطلقت شركة إف 5 نتوركس تطبيق NGINX Controller 3.0 وهو أحدث إصداراتها من تطبيقات التحكم بالاعتماد على الحوسبة السحابية والتي تتيح للمؤسسات في قطاع الأعمال تعزيز مرونتها وقدراتها التجارية، والحد من المخاطر، وتحسين تجربة المستخدم الرقمي. 

فقد صممت إف 5 نتوركس هذه التطبيقات لرفع مستويات الإنتاجية والفاعلية لدى المؤسسات، إذ تتيح سلسلة 3.X أول منصة خدمة ذاتية التحكم من خلال حوسبة متعددة عبر السحاب تسهل التعاون بين فرق تطوير التطبيقات، ومشغلي الشبكات، والمسؤولين عن عمليات حمايتها، وإدارة تطبيقات المعلومات لدى المؤسسات. 

ويتيح تطبيق التحكم NGINX Controller عددًا من خدمات التطبيقات، تتضمن توزيع أعباء تحميل البيانات، وإدارة أدوات برمجة التطبيقات، وتحليل الاستخدام، وخدمات الربط الشبكي، تعتمد منهجية إدارة البرامج والتطبيقات، الأمر الذي من شأنه تبسيط إدارة هذه الأدوات والحدّ من تراكم التطبيقات المختلفة بدرجة تجعل منها عقبة تحول دون تمكّن المؤسسات من تقديم تطبيقاتها وبرامجها بفاعلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق التحكم الجديد يتيح تعزيز الأداء والإمكانيات لقاء كلفة إجمالية أقل للملكية. 

وقال جوس روبرتسون، نائب الرئيس الأول ومدير عام حلول NGINX لدى شركة إف 5 نتوركس:” هذه أولى إصداراتنا منذ انضمامنا إلى شركة إف 5 نتوركس في شهر مايو الماضي، وتعتبر مثالا على القيمة المضافة التي تجمع بين NGINX و إف 5 نتوركس، إذ يقدم تطبيق التحكم Controller 3.0 منصة أساسية ذاتية التحكم لخدمات المطورين وعمليات التطوير على نطاق واسع، فلقد حرصنا على أن تكون تجربة المستخدم هي محور ارتكاز هذه التطبيقات التي تعد أهم الأصول التي تسعى المؤسسات لتقديمها، وهذا ما يمثل نقلة نوعية من مرحلة كان التركيز فيها على تقديم حلول تطبيقات بالاعتماد على البنى التحتية، إضافة إلى ذلك، بات بالإمكان تطوير تطبيقات للمستخدمين بواسطة أدوات لإدارة برمجة التطبيقات، إننا سعداء بهذا الإنجاز الهام”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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