ارتفاع معدل البطالة بألمانيا مع زيادة مفاجئة في عدد العاطلين

مباشر: ارتفع معدل البطالة في ألمانيا خلال الشهر الجاري، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل في رابع أكبر اقتصاد عالمياً بعكس المتوقع.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في أكبر اقتصاد أوروبي سجل 5.3 بالمائة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، مقابل 4.9 بالمائة المسجلة في الشهر الأخير من العام الماضي.

ولم يشهد معدل البطالة في ألمانيا تغييراً يذكر في شهر يناير/كانون الثاني الجاري مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب البيانات ارتفع عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بمقدار 198 ألف شخص في الشهر الجاري ليصل الى 2.43 مليون شخص.

وكانت تقديرات المحللين تشير الى أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا سوف يتراجع بمقدار ألفين شخص في الشهر الحالي.

أما على أساس سنوي ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 20 ألف شخص خلال الشهر الجاري مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

ووفقاً للبيانات، فإن الضعف الاقتصادي يستمر في ترك آثاره على سوق العمل، لكن بشكل عام كان أدائه قوياً في بداية العام.