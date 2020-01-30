العمل السعودية تطلق خدمة تسوية مخالفات المنشآت 80%.. والتوطين شرط

الرياض – مباشر: أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الخميس، خدمة جديدة تتمثل في تسوية مخالفة المنشآت.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المبادرة تختص بالمنشآت التي ترتكب مخالفة للمرة الأولى؛ وذلك بتخفيض قيمة المخالفة بعد قيام المنشأة بتحقيق الشروط المطلوبة.

وأضافت وزارة العمل، أن آلية الخدمة تتلخص بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 80 بالمائة على المخالفة الأولى للمنشأة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة نصت على مجموعة من الاشتراطات والضوابط اللازمة لاستفادة المنشآت من الخدمة.

وبين أبا الخيل، أن الاشتراطات تتمثل في صدور قرار إداري يقضي بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وضرورة أن يكون التقديم على التسوية خلال 90 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة.

وتابع: إلى جانب وجوب إزالة المخالفة وتصحيح وضع المنشأة، وأن تلتزم المنشأة بقرارات التوطين بحيث يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى، وألا تكون الغرامة قد سددت.

ولفتت الوزارة، إلى أنه يمكن للمنشآت التحقق أو التأكد من أحقيتهم في الحصول على الخدمة والاستفادة منها عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة.

وأطلقت وزارة العمل، في 23 يوليو/ تموز 2019، مبادرة تسوية المخالفات، وذلك بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة وذلك للمساهمة في زيادة نسبة التوطين.

وبينت الوزارة، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن آلية المبادرة تتلخص في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة.

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