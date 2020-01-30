تحليل..البنك الأهلي يقتنص 26% من أرباح 19 شركة سعودية

مباشر ـ ثابت شحاتة: أعلنت 19 شركة مدرجة بالسوق السعودي، عن نتائجها لمالية للعام 2019، من إجمالي 170 شركة تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى إفصاحات الشركات، أن الأرباح المجمعة للشركات المعلنة، تراجعت نحو 26.5 بالمائة خلال عام 2019، مقارنة بـأرباح تلك الشركات في 2018.

وتراجع إجمالي صافي أرباح 19 شركة، أعلنت حتى صباح اليوم الخميس، إلى نحو 43.13 مليار ريال، بالعام الماضي، مقارنة بـنحو 58.7 مليار ريال للعام السابق.

وتمتد المهلة النظامية للشركات المدرجة بـ"تداول"، للإفصاح عن نتائجها السنوية للعام 2019، حتى نهاية شهر مارس/آذار 2020.

وسجلت جميع الشركات المعلنة، صافي أرباح للعام 2019، باستثناء شركة كيان السعودية، التي أعلنت عن صافي خسائر بنحو 636.8 مليون ريال.

البنك الأهلي

وتصدر البنك الأهلي التجاري، الشركات المعلنة من حيث أعلى الأرباح، بعد ارتفاع أرباح البنك بالعام 2019، نحو 18.8 بالمائة إلى 11.4 مليار ريال، تمثل نحو 26.4 بالمائة من إجمالي الأرباح.

وكان المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، لشركة الاتصالات السعودية، رغم تراجع أرباح الشركة نحو 0.23 بالمائة، إلى 10.76 مليار ريال، تصل نسبتها إلى نحو 25 بالمائة من الأرباح المعلنة.

وهبطت شركة "سابك" السعودية، إلى المركز الثالث من حيث أعلى الأرباح بالعام 2019، بعد أن هبطت أرباح الشركة 73.8 بالمائة، إلى 5.63 مليار ريال.

وكانت أقل الأرباح، على مستوى الشركات المعلنة، لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، التي قفزت أرباحها الصافية نحو 211 بالمائة إلى 22.1 مليون ريال بالعام 2019.



الربع الرابع

واختلفت الصورة على مستوى نتائج تلك الشركات بالربع الرابع من 2019، حيث جاءت المحصلة إيجابية، بنمو الأرباح المجمعة نحو 5.7 بالمائة، مقارنة بـالربع المماثل من 2018.

وارتفعت صافي الربح لـ 19 شركة، أعلنت عن نتائجها، إلى نحو 7.48 مليار ريال، بالربع الرابع من العام الماضي، مقابل 7.08 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وأعلنت 16 شركة عن صافي أرباح للربع الرابع من 2019، بصدارة البنك الأهلي، الذي اقتنص نحو 45.3 بالمائة، من أرباح الشركات المعلنة، ليحتفظ بموقع الصدارة.

وصعد البنك بصافي الأرباح إلى 3.39 مليار ريال بالربع الرابع من العام الماضي، مقابل نحو 2.7 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 25.3 بالمائة.

واحتفظت شركة الاتصالات السعودية بالمركز الثاني، من حيث أعلى الأرباح بالربع الرابع، رغم هبوط أرباح الشركة 22.4 بالمائة، إلى 2.4 مليار ريال.

مفاجأة "سابك"

وعلى الجانب الآخر، سجلت شركة "سابك" مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلنت عن صافي خسائر بلغ نحو 720 مليون ريال بالربع الرابع من 2019، مقابل أرباح صافية بلغت 3.2 مليار ريال بالربع المماثل من 2018.

وتوقعت الجزيرة كابيتال، في وقت سابق أن ترتفع أرباح الشركة نحو 66 بالمائة خلال الربع الرابع من 2019، على أساس سنوي إلى 1.38 مليار ريال.

وتراجعت الأرباح المجمعة لـ165 شركة نحو 23 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019، إلى 23.86 مليار ريال، مقابل 30.95 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

وهبط أرباح تلك الشركات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى نحو 64.5 مليار ريال، مقابل 83.47 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من العام السابق، بتراجع نسبته 22.7 بالمائة.

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