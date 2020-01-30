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الملك سلمان وولي العهد يستقبلان مديرة منظمة "اليونسكو"

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الخارجية ، اليوم الخميس، عن استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي.

وجرى خلال الاستقبال، وفقا لما نشرته الخارجية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، استعراض أبرز جهود المنظمة وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأشارت الخارجية، إلى أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، استقبل كذلك المديرة العامة لـ"اليونسكو".

واستعرض الطرفان المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية المملكة 2030.

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