"دويتشه بنك" يخسر 5.8 مليار دولار في 2019

مباشر: سجل "دويتشه بنك" خسائر تفوق التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، ما دفع خسارة المصرف الألماني في مجمل 2019 لنحو 5.8 مليار دولار وسط عملية إعادة هيكلة.

وكشفت نتائج أعمال المصرف الألماني الصادرة اليوم الخميس، أنه سجل خسائر بقيمة 1.48 مليار يورو في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 409 مليون يورو خسائر مسجلة في نفس الربع من العام السابق له.

وتعتبر هذه الخسائر أعلى من تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى خسارة بنحو مليار يورو في الربع الرابع من عام 2019.

أما إيرادات "دويتشه بنك" فانخفضت في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 5.35 مليار يورو (5.8 مليار دولار) مقابل إيرادات بنحو 5.57 مليار يورو المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي إجمالي العام الماضي، سجل البنك خسائر بلغت 5.26 مليار يورور (5.8 مليار دولار) مقابل أرباح بلغت 341 مليون يورو مسجلة في عام 2018، فيما تراجعت الإيرادات بنحو 8 بالمائة إلى 23.165 مليار يورو.

وتوقع المحللون تسجيل المصرف الألماني خسائر بنحو 5.1 مليار يورو خلال العام الماضي.

وفي سياق آخر، حققت أعمال وحدة الدخل الثابت في "دويتشه بنك" زيادة بنسبة 31 بالمائة في الإيرادات في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 1.2 مليار يورو.

ويكافح المصرف الألماني من أجل جني أموال في ظل بيئة معدلات الفائدة المنخفضة ووسط منافسة حادة من النظراء الأمريكيين كما يستعد "دويتشه بنك" لخفض حوالي 18 ألف وظيفة بحلول عام 2022 في مسعى لتقليص التكاليف.

وأرجع البنك خسارة 2.6 مليار قبل الضريبة إلى استيعاب رسوم التحول البالغة 1.1 مليار يورو إضافة إلى نفقات إعادة الهيكلة والتسريح البالغة 805 مليون يورو.

وبحلول الساعة 9:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "دويتشه بنك" بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 8.05 يورو.