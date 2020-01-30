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معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى منذ 2008

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مباشر: تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 12 عاماً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في منطقة اليورو سجل 7.4 بالمائة بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، مقابل 7.5 بالمائة في شهر نوفمبر /تشرين الثاني.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سوف يستقر عند 7.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بلغ 12.251 مليون شخص بنهاية شهر ديسمبر /كانون الأول، بانخفاض 34 ألف شخص عن الشهر السابق له وبهبوط 592 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وأشارت البيانات إلى أن أدنى معدل للبطالة بين دول الاتحاد الأوروبي سجل في التشيك ليبلغ 2 بالمائة، يليها ألمانيا وهولندا بـ3.2 بالمائة لكل منهما خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في حين أن أعلى معدل للبطالة سجل في اليونان عند 16.6 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يليها إسبانيا 13.7 بالمائة، بحسب البيانات.

وبحلول الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1014 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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