شركة أبحاث: الائتمان الممنوح للقطاع الخاص السعودي يواصل الصعود

الرياض - مباشر: قالت شركة الراجحي المالية إن ائتمان القطاع الخاص ارتفع بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وهو أعلى نمو منذ 3 سنوات.

وأشارت شركة الأبحاث في تقرير اليوم الخميس، إلى أن نمو الائتمان أدى لانخفاض تكلفة الاقتراض وسط انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن الائتمان للقطاع العام ارتفع بنسبة 14.7 بالمائة على أساس سنوي.

وتابع التقرير؛ ارتفع الائتمان القطاعي لقطاع "التجارة" و"القطاعات الأخرى" بنسبة 2 بالمائة، و14 بالمائة على التوالي، وعوض ذلك جزئياً انخفاض الائتمان إلى قطاعات "التصنيع والتجهيز" و"البناء والتشييد" بنسبة 9.3 بالمائة و4.6 بالمائة على التوالي.

كما أشارت شركة الأبحاث إلى أن الودائع سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.3 بالمائة، التي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع "الأعمال والأفراد".

وتابع التقرير أن أرباح القطاع المصرفي ارتفعت بنسبة 7.4 بالمائة في شهر ديسمبر/ كانون الأول مقابل الخسائر التي شهدتها خلال الشهرين السابقين.

كما ارتفعت الأرباح المصرفية التراكمية لعام 2019 بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النمو في قطاعات "المطاعم والفنادق" و"المشروبات" و"النقل".

وأوضحت الراجحي للأبحاث أن ارتفاع الإنفاق الرقمي يشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في ارتفاع، موضحة أنه يجب أن تسهم في النمو الاقتصادي العام.

كما ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.5 بالمائة على أساس سنوي مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع أسعار العقارات السكنية.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن زيادة الائتمان من البنوك إلى جانب الزيادة المحتملة في الإنفاق الحكومي من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي غير النفطي للمملكة، مرجحة أن يعوض هذا التأثير إلى حد ما على الاقتصاد النفطي بسبب التخفيضات المستمرة في إنتاج النفط.

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