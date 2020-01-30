آبل مطالبة بدفع مليار دولار بسبب انتهاكها لبراءات الاختراع

أمرت شركة آبل بدفع ما يقرب من مليار دولار كتعويض عن انتهاكها لبراءات الاختراع التي تعود ملكيتها لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات من بداية القضية، وبحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبرج، فقد قررت هيئة محلفين أنه يتعين على الشركة المصنعة لهواتف آيفون وشركة برودكوم Broadcom دفع مبلغ 1.1 مليار دولار معًا للمعهد.

ويقول محامو المعهد: إن شركة آبل مسؤولة عن دفع 838 مليون دولار، بينما تتحمل شركة برودكوم دفع مبلغ 270 مليون دولار، وكانت هيئة المحلفين مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت رقاقات برودكوم تستخدم براءات اختراع المعهد، والمبلغ الذي يجب أن تدفعه آبل وبروكوم في حالة التعويض.

وتم رفع الدعوى لأول مرة في عام 2016 أمام محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس، مع قول المعهد إن رقاقات الواي فاي WiFi المصنوعة من قبل برودكوم والمستخدمة من قبل آبل تنتهك براءات الاختراع الخاصة به.

واستشهدت الدعوى بجميع منتجات آبل، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية وحواسيب ماكنتوش و iMac وساعة آبل الذكية ومنصة Apple TV ومكبر الصوت المنزلي الذكي HomePod وحتى أجهزة التوجيه AirPort التي تم إيقافها.

ونفت شركة آبل التعدي على براءات الاختراع قائلة: تتعلق براءات الاختراع بأنظمة ترميز تصحح الأخطاء في نقل البيانات المستخدمة في معيار 802.11 للشبكة اللاسلكية واي فاي، وتنكر آبل وبرودكوم انتهاك براءات الاختراع، وإن معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لا يحق له الحصول على تعويضات كبيرة حتى لو كانت تستخدم الاختراعات.

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وكانت القضايا الوحيدة المطروحة أمام هيئة المحلفين هي ما إذا كانت رقاقات برودكوم تستخدم براءات اختراع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وما مقدار الأضرار المستحقة، وانحازت هيئة المحلفين إلى حجة المعهد بأن التقنيات الحاصلة على براءة اختراع شكلت أساسًا للحفاظ على قدرة آبل التنافسية في سوق الهواتف المحمولة

وتتعلق براءات اختراع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بأداء الشبكة اللاسلكية وسرعة الموازنة مع عوامل مثل الحرارة والطاقة وحجم الرقاقة، وقال وليام برايس William Price محامي المعهد: إن الرقم الذي حددته هيئة المحلفين يعتمد على مبيعات شركة آبل لأكثر من 598 مليون جهاز منتهك في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة آبل أنها تخطط لاستئناف الحكم، بينما قالت برودكوم في بيان: بينما نشكر أعضاء لجنة التحكيم على خدمتهم، فإننا نختلف مع الأسس الواقعية والقانونية للحكم وننوي الاستئناف.

وتعد برودكوم أحد موردي آبل الرئيسيين، حيث حصلت على حوالي خمس مبيعاتها من الشركة المصنعة لهواتف آيفون في السنة المالية 2019، وقالت برودكوم الأسبوع الماضي إنها وقعت اتفاقيات لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الرقاقات لشركة آبل.

وأوضح معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في بيان “يسرنا أن هيئة المحلفين وجدت أن آبل وبرودكوم انتهكتا براءات اختراعنا، وبصفتنا مؤسسة غير ربحية للتعليم العالي، فإننا تلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا في إطار تعزيز رسالتنا المتمثلة في توسيع المعرفة الإنسانية وإفادة المجتمع من خلال البحوث المتكاملة مع التعليم.