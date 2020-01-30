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مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية تُعلن موعد النسخة الرابعة 2020

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مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية تُعلن موعد النسخة الرابعة 2020 مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية تُعلن موعد النسخة الرابعة 2020

الرياض – مباشر: أعلنت منصة مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة للمملكة، اليوم الخميس، عن موعد انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2020.

وكشفت منصة مبادرة مستقبل الاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية خلال يومي 28 و29 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2020، في مدينة الرياض.

وأكدت منصة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن انعقاد المؤتمر في نسخته الرابعة يأتي بهدف مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مشاركة 49 شريكاً في أعمال الدورة السنوية الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي أقيمت في الرياض خلال 29 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول من 2019.

وتُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار، وملتقى سنوي يجمع المستثمرين والمبتكرين والقادة من جميع أنحاء العالم الذين يتمتعون بالقدرة على تشكيل مستقبل الاستثمار العالمي. 

وتهدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.

وتواصل المبادرة في عامها الثالث سعيها في بناء فعّالة تضم أهم الأطراف المؤثرة في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستعمل على رسم مشهد الاستثمار الدولي وتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود القليلة المقبلة.

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