الطلب العالمي على الذهب يتراجع 19% بالربع الرابع

مباشر - سالي إسماعيل: تراجع الطلب العالمي على الذهب بنحو 19 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع هبوط حاد في الطلب على المجوهرات والسبائك.

وكشف التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على الذهب انخفض في الربع الأخير من عام 2019 بنحو 19 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 1045.2 طن.

ويرجع الهبوط القوي في الطلب العالمي على المعدن الأصفر إلى تراجع الطلب الفعلي على المجوهرات والسبائك وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب بالنسبة للمستهلكين.

ووفقاً للتقرير، فإن متوسط أسعار الذهب خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 1481 دولار للأوقية، وهو أعلى متوسط منذ الربع الأول من عام 2013.

وشهد الطلب العالمي على الذهب تراجعاً بنحو 10 بالمائة في النصف الثاني من العام الماضي، لكن في مجمل عام 2019 بلغت نسبة الهبوط 1 بالمائة.

وبلغ الطلب العالمي على الذهب في إجمالي عام 2019 نحو 4355.7 طن مقارنة بـ4401 طن في العام السابق له.

وتواصل البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب، لكن الطلب تباطأ خلال النصف الثاني من العام الماضي مقابل زيادة 65 بالمائة في النصف الأول.

وبالنسبة للمعروض العالمي من المعدن النفيس، فشهد زيادة 2 بالمائة خلال الربع الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 4776.1 طن.

وبحلول الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 1580.26 دولار للأوقية.