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اتفاقية تعاون بين الصندوق الصناعي السعودي وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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اتفاقية تعاون بين الصندوق الصناعي السعودي وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون بين الصندوق الصناعي السعودي وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض - مباشر: وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس الأربعاء اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي إبراهيم بن سعد المعجل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح بن إبراهيم الرشيد، وذلك على هامش ملتقى بيبان الرياض الذي يستمر 4 أيام لتقديم فرص استثمارية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء - واس.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الصندوق الصناعي و"منشآت" إلى دعم المشاريع الصناعية واللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال التعاون في الجهود المبذولة في مجالات التعليم والمعرفة من خلال تقديم ورش العمل وبرامج الدعم.

كما تدعم الاتفاقية مشاركة الصندوق الصناعي في برنامج "نمو السعودية" التابع لـ "منشآت" من خلال منتج "تحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة" الذي يقدمه الصندوق ضمن برنامج "آفاق" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لتمكين روّاد الأعمال.

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