أرباح سامسونج تتراجع 38% في الربع الرابع

مباشر: تراجعت أرباح شركة "سامسونج إليكترونيكس" بنحو 38 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتفشل في الوفاء بتوقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة العاملة في تصنيع الهواتف الصادرة اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 5.23 تريليون وون كوري (4.4 مليار دولار) خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 8.46 تريليون وون المسجلة في الربع المماثل من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن شركة سامسونج سوف تسجل أرباحاً بقيمة 5.31 تريليون وون خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح التشغيلية للشركة، فإنها بلغت 7.16 تريليون وون في الربع الماضي مقابل 10.80 تريليون وون في نفس الفترة من عام 2018.

ويأتي الهبوط في أرباح سامسونج مع تراجع أسعار شرائح الذاكرة، وهو ما يعد بمثابة إشارة حول الآثار السلبية للتوترات التجارية على صناعة التكنولوجيا العالمية.

وبالنسبة لإجمالي إيرادات الشركة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها، فإنها بلغت 59.88 تريليون وون كوري في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة مع 59.27 تريليون وون في الفترة المماثلة من العام السابق له.

وعلى صعيد إجمالي عام 2019، فإن صافي أرباح الشركة بلغت 21.74 تريليون وون مقابل 44.34 تريليون وون أرباح مسجلة في عام 2018.

كما تراجع إجمالي مبيعات "سامسونج" في العام الماضي من 243.77 تريليون وون إلى 230.40 تريليون وون.

وبنهاية جلسة اليوم، تراجع سهم "سامسونج" في بورصة كوريا الجنوبية بنحو 3.2 بالمائة.