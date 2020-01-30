توصية بزيادة المراكز لسهم الاتصالات السعودية..ومستهدف السهم 112.2 ريال

الرياض – مباشر: قالت الجزيرة كابيتال إن صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" البالغة 2.4 مليار ريال بالربع الرابع من عام 2019، كانت أقل من توقعاتها ومن متوسط التوقعات البالغة 3.1 و2.8 مليار ريال على التوالي.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير، اليوم الخميس، أن معظم الفارق عن توقعاتها لصافي ربح الربع الرابع يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع الاستهلاك والإطفاء غير المتوقع؛ بسبب استثمار الشركة الكبير في الجيل الخامس والألياف البصرية والخدمات السحابية والبرمجيات، وتحمل تكاليف تجديد العلامة التجارية.

ولفتت الجزيرة كابيتال، إلى أنها مستمرة بالتوصية للسهم بـ"زيادة المراكز"، بسعر مستهدف 112.2 ريال.

يذكر أن زيادة المراكز بالسهم يعني أن السهم يتم تداوله حاليا بسعر أقل من السعر المستهدف له لمدة 12 شهرا، والأسهم المصنفة "زيادة المراكز" يتوقع أن يرتفع سعرها بأكثر من 10 بالمائة عن مستويات الأسعار الحالية خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وتوقعت شركة الأبحاث، ارتفاع تكلفة التشغيل بالشركة خلال العامين القادمين، مبينة أن استثماراتها المتواصلة في البنية التحتية والتقنيات الجديدة بدأت في تحقيق نتائج إيجابية على هيئة زيادة عدد مشتركين الهاتف المحمول والألياف البصرية وكذلك زيادة إيرادات البيانات.

وأشارت الجزيرة كابيتال، إلى ان الاتصالات السعودية تعتبر في وضع جيد للاستفادة من مجالات متعددة؛ كإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وشبكة الاتصالات من الجيل الخامس وقطاعات حلول الشركات.

ورجحت شركة الأبحاث، أن يظهر الأثر المالي لحصة "إس تي سي" المباشرة بنسبة 8.88 بالمائة في شركة كريم، بعد استحواذ شركة أوبر خلال الربع الأول من عام 2020.

وتوقعت الجزيرة كابيتال ارتفاع صافي ربح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 17.3 بالمائة خلال السنة المالية 2020؛ لتصل إلى 12.62 مليار ريال، مقابل 10.76 مليار ريال في العام المالي 2019.

وارتفعت سهم الشركة بنسبة 0.56بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحلول الساعة 1:14 دقيقة بتوقيت السعودية، مسجلا مستوى 90.30 ريالا.

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