الدولار الأمريكي يستقر عالمياً قرب أعلى مستوى في شهرين

مباشر: استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار السياسة النقدية وترقب بيانات النمو الاقتصادي.

وظهرت العملة الخضراء كملاذ أمن للمستثمرين، بعد ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بالفيروس القاتل إلى 7700 شخص ووفاة 170 شخصاً وفقاً لأحدث إصدارات منظمة الصحة الصينية.

كما استبعد المستشار التجاري للرئيس الأمريكي "بيتر نافارو" فكرة إلغاء الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية المتفق عليها في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، إذا بدأ تفشي الفيروس في الضغط على الاقتصاد الصيني.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء تثبيت معدلات الفائدة لتتراوح بين مستوى 1.5 و1.75 بالمائة، كما أكد البنك التزامه برفع معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.

ومن المقرر الإعلان عن بيانات إعانة البطالة والقراءة الأولى للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي هامشياً أمام اليورو بنسبة 0.09 بالمائة ليصل إلى 1.1020 دولار، كما انخفض مقابل الين الياباني بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 108.93 ين.

واستقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3021 دولار، بينما انخفض أمام العملة السويسرية بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 0.9706 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 98.002، لكنه لايزال قرب أعلى مستوى في شهرين.