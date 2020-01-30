أخبار عاجلة

"كورونا" يثير الذعر العالمي بالانتشار السريع وزيادة الضحايا -
بنات وولاد مع مروة عبد المنعم | طريقة سهلة وبسيطة لتعليم الأطفال جدول الضرب والعمليات الحسابية -
3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك -
سامسونج تعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2019 -
صفقة اليوم.. احترف مجال تحليل البيانات مع خصم 98% -
تقارير: سامسونج الأولى وهواوي تواصل الصعود رغم العقوبات الأمريكية -
بنات وولاد مع مروة عبد المنعم | الصدقة خير ليك وللناس اتعلم إزاى تعملها صح -
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مستشار ترامب: التعريفات على السلع الصينية ستظل قائمة رغم "كورونا"

Google+ Print
مستشار ترامب: التعريفات على السلع الصينية ستظل قائمة رغم "كورونا" مستشار ترامب: التعريفات على السلع الصينية ستظل قائمة رغم "كورونا"

مباشر: رفض المستشار التجاري في البيت الأبيض فكرة قيام الولايات المتحدة بإعفاء الصين من التعريفات الجمركية المفروضة، مع استمرار تأثير الفيروس الصيني على النمو الاقتصادي.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي "بيتر نافارو" في تصريحات محطة "سي.إن.بي.سي"، أمس الأربعاء، إن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لن يتم إلغاؤها.

وتأتي تعليقات مستشار الرئيس دونالد رداً على تساؤل حول ما إذا كان خيار تراجع الولايات المتحدة عن التعريفات المفروضة على الصين أمر مطروحاً على طاولة المفاوضات إذا كانت الصين ملتزمة بشروط  "المرحلة الأولى" من الصفقة التجارية لكن اقتصادها بدأ يتأثر بفيروس كورونا.

وأودى انتشار الفيروس الصيني "كورونا" بحياة 170 شخص وإصابة 7711 آخرون، مع زيادة انتشاره في عديد من الدول الأخرى منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وأعلنت كثير من الشركات العالمية إغلاقها في الصين، وحذرت الكثير من الدول سفر مواطنيها الى الصين إلا للضرورة القصوى.

وخاضت الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية طويلة، حيث فرض كل جانب تعريفات بمليارات الدولارات على بضائع بعضهما البعض قبل أن يتم عقد المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ومن المتوقع بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة التجارية في وقت قريب.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
صديق «بيبي».. ماذا قدّم ترامب لإسرائيل منذ توليه الرئاسة؟

صديق «بيبي».. ماذا قدّم ترامب لإسرائيل منذ توليه الرئاسة؟

بوتين يبحث مع نتنياهو خطة ترامب للسلام

بوتين يبحث مع نتنياهو خطة ترامب للسلام

بضربة واحدة أنقذنا ترامب من 4 حروب عالمية

بضربة واحدة أنقذنا ترامب من 4 حروب عالمية

عميل سابق لسي اي ايه يكشف عن تدبير ترامب لعمليات سرية في إيران!

عميل سابق لسي اي ايه يكشف عن تدبير ترامب لعمليات سرية في إيران!