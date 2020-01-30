مستشار ترامب: التعريفات على السلع الصينية ستظل قائمة رغم "كورونا"

مباشر: رفض المستشار التجاري في البيت الأبيض فكرة قيام الولايات المتحدة بإعفاء الصين من التعريفات الجمركية المفروضة، مع استمرار تأثير الفيروس الصيني على النمو الاقتصادي.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي "بيتر نافارو" في تصريحات محطة "سي.إن.بي.سي"، أمس الأربعاء، إن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لن يتم إلغاؤها.

وتأتي تعليقات مستشار الرئيس دونالد ترامب رداً على تساؤل حول ما إذا كان خيار تراجع الولايات المتحدة عن التعريفات المفروضة على الصين أمر مطروحاً على طاولة المفاوضات إذا كانت الصين ملتزمة بشروط "المرحلة الأولى" من الصفقة التجارية لكن اقتصادها بدأ يتأثر بفيروس كورونا.

وأودى انتشار الفيروس الصيني "كورونا" بحياة 170 شخص وإصابة 7711 آخرون، مع زيادة انتشاره في عديد من الدول الأخرى منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وأعلنت كثير من الشركات العالمية إغلاقها في الصين، وحذرت الكثير من الدول سفر مواطنيها الى الصين إلا للضرورة القصوى.

وخاضت الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية طويلة، حيث فرض كل جانب تعريفات بمليارات الدولارات على بضائع بعضهما البعض قبل أن يتم عقد المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ومن المتوقع بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة التجارية في وقت قريب.