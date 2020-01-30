تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع التركيز على تفشي فيروس "كورونا"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات انتشار الفيروس الصيني وعقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتسبب انتشار فيروس الكورونا الصيني في وفاة 170 شخص، وإصابة 7711 شخصاً متجاوز عدد المصابين بفيروس سارس في عامي 2002 و2003، وفقاً لتصريحات لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وعلى صعيد آخر، قرر الفيدرالي أمس الأربعاء تثبيت معدلات الفائدة لتتراوح بين 1.5 و1.75 بالمائة، بعد ثلاث تخفيضات متتالية في العام الماضي، كما أكد البنك التزامه برفع معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وبالعودة الى أوروبا، من المقرر أن يناقش مشرعي البرلمان الأوروبي مسألة البريكسيت للمرة الأخيرة في وقت لاحق من اليوم، قبل عملية مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي المزمع تنفيذها غداً الجمعة.

ومن المقرر إصدار بيانات معدل البطالة في منطقة اليورو وألمانيا في وقت لاحق من اليوم وسط ترقب نتائج اجتماع بنك إنجلترا.

وبحلول الساعة 8:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 415 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة ممماثلة 1 بالمائة ليصل إلى 7405.6 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 5868.1 نقطة،كما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 13169.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1014 دولار.