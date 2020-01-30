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السوق السعودي يشهد تنفيذ 4 صفقات خاصة بـ25.3 مليون ريال

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 4 صفقات خاصة، بقيمة إجمالية بلغت 25.28 مليون ريال، من خلال 1.07 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ أكبر الصفقات بالقيمة على سهم الخزف السعودي، بنحو 8.38 مليون ريال، من خلال 218 ألف سهم، بسعر 38.45 ريال.

وكانت ثاني أكبر الصفقات على أسمنت تبوك، بقيمة بلغت 8.21 مليون ريال، من خلال 500 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 16.42ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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