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السعودية للكهرباء: 3 مراحل لاكتمال مشروع العدادات الذكية

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الرياض ـ مباشر: أكدت الشركة للكهرباء، أن مشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية سيتم تنفيذه على 3 مراحل.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس، أن الفترة المقبلة ستشهد بدء المرحلة الأولى، وفقاً للخطط التنفيذية والجدول الزمني المعتمد لتركيب 10 ملايين عداد ذكي. 

وبينت الشركة أن المرحلة الثانية ستشمل ربط أنظمة الاتصالات، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة بربط أنظمة الفوترة.

وأشارت إلى أنه لن يترتب على المشترك أية تكاليف جراء استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، وأنها ستتواصل مع المشتركين دورياً؛ لاطلاعهم على سير مراحل المشروع، وكل خدمات وتطبيقات العدادات الذكية بعد اكتمال المرحلة النهائية للمشروع.

ووقعت الشركة السعودية للكهرباء، مؤخراً عقود ترسية مشروع العدادات الذكية (SMP)، الذي تنطلق المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2020، ويهدف لتركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.

وكشفت الشركة، في 19 يناير / كانون الثاني الجاري، أنها ستبدأ قريباً في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العدادات الذكية، باستبدال العداد الحالي بالعداد الذكي.

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