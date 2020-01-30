"سابك" تُطلق "جدير" لتعزيز الاستثمار بالسوق المحلي بملتقى بيبان الرياض

الرياض - مباشر: دشنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المنصة الوطنية الجديدة "جدير"، الخدمة الإلكترونية التي تعمل على تأهيل الموردين وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووقعت الشركة اتفاقية استخدام المنصة "جدير "مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بما يضمن تسهيل وصول المستفيدين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية - واس.

وتم تقديم الاستشارات اللازمة لراغبي التسجيل في المنصة من المنشآت والمستثمرين ورواد الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة "سابك" في ملتقى بيبان الرياض الذي أقيم خلال الفترة من 29 يناير - 1 فبراير 2020م، في واجهة الرياض.

وتأتي مشاركة "سابك" في هذا الملتقى كجزء من دورها الأساسي في دعم المحتوى المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتعريف بمبادرة "سابك" الوطنية "نساند" ودورها في تحفيز نمو القطاع الصناعي، وجرى استقبال مجموعة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة منها، كما شارك ممثلو الشركة في الجلسات الحوارية التي ناقشت واقع ومستقبل المحتوى المحلي وأبرز سبل النهوض به نحو المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأعلنت الشركة أمس الأربعاء عن تسجيل صافي خسائر بلغ 720 مليون ريال، بالربع الرابع من 2019، مقابل أرباح صافية بلغت 3.22 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

ترشيحات:

تحليل.. بورصات الخليج تعطي إشارة صعود بنهاية يناير

إصدارات الدخل الثابت لدول الخليج ترتفع لـ141 مليار دولار خلال2019

79.1 مليار ريال تمويلات للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 23% خلال عام 2019

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019