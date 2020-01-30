إتمام اندماج 4 شركات سعودية للاستزراع المائي بمشاركة "جازادكو"

الرياض – مباشر: شهد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الخميس، التوقيع على أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين 4 شركات.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، أن الكيان الجديد شمل قطاع الاستزراع المائي بشركة جازادكو"، وأسماك تبوك، والشرق للاستزراع المائي، وشركة ثروات البحار؛ تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية- جازادكو، منتصف الشهر الجاري، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة أسماك تبوك، وشركة ثروات البحار، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي؛ لدراسة الاندماج بين تلك الشركات وقطاع الاستزراع المائي بالشركة، من خلال تأسيس كيان اعتباري واحد [شركة ذات مسؤولية محدودة] مقرها مدينة الرياض برأسمال يبلغ 500 ألف ريال.

وقال الوزير، تعليقاً على الاندماج، إنه سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي.

وأضاف الفضلي، أن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع.

وأوضح الوزير، أن الاستزراع المائي يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وأكد، أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبة الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوقاً واعدة أمام المستثمرين.

وبينت "البيئة"، أن الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة اليوم شهد توقيع اتفاقية الاندماج بين الشركات، واستعراض مراحل إنتاج "شركة الاستزراع المتقدمة".

ولفتت الوزارة، إلى أنه سيبدأ إنتاج الشركة المتوقع بـ 60 ألف طن متري في المرحلة الأولى، وسيتضاعف إلى 120 ألف طن في المرحلة الثانية.

وأشارت وزارة "البيئة" السعودية، إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 300 ألف طن متري بحلول 2035.

وأكدت الوزارة، أن الشركة الجديدة ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة.

ونوهت، بأنه ذلك سيتحقق من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان عبر تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

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