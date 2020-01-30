"نيوم" تستعد لبناء أول محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة "نيوم" أنها ستعتمد على تقنية للطاقة الشمسية لإنتاج مياه نظيفة عذبة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، كخطوة لتعزيز مكانة نيوم كوجهة عالمية.

ووقعت نيوم، وفقاً لما نقلته الوكالة الرسمية السعودية "واس"، اتفاقية مع شركة "سولار واتر المحدودة"، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، لبناء أول محطة لتحلية المياه بتقنية "القبة الشمسية" في شمال غرب المملكة.

وأكدت الشركة أن العمل في مشروع القبة الشمسية سيبدأ في شهر فبراير القادم ومن المتوقع الانتهاء بحلول نهاية عام 2020م وستكون تكلفة إنتاج المياه عبر هذه التقنية.

وأشارت إلى أن تكلفة إنتاج المياه عبر هذه التقنية، ستكون 0.34 دولار/متر مكعب، ما يعادل 1.275 ريال/متر مكعب، أقل بشكل كبير من التكلفة المرتبطة بمحطات تحلية المياه باستخدام طرق التناضح العكسي المعمول بها حالياً.

وأضافت " نيوم " أن نهج شركة "سولار واتر المحدودة"، الذي طوّر في جامعة "كرانفيلد" في المملكة المتحدة، يعد أول استخدام على نطاق واسع لتقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP) في تحلية مياه البحر.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، بحسب الوكالة إن تبني نيوم هذا البرنامج بنسخته التجريبية يدعم أهداف الاستدامة التي وضعتها الوزارة في المملكة.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" نظمي النصر، أن " نيوم " تتميز بسهولة الوصول إلى مياه البحر الوفيرة وموارد الطاقة المتجددة بالكامل، الأمر الذي يعني أنها في وضع مثالي لإنتاج مياه عذبة منخفضة التكلفة.

وأضاف النصر أنه يمكن جلب هذه التقنية إلى المناطق خارج نيوم من خلال العمل والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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