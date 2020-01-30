أسعار النفط تتراجع 2% مع ارتفاع ضحايا فيروس الصين "كورونا"

مباشر: تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا وباء الصين الجديد "كورونا" وبعد بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس الصيني وانتشاره حول العالم، حيث تجاوزت الإصابات في الصين 7700 حالة وبدأت عدة دول في عزل المواطنين الذين تم إجلاؤهم من "ووهان" في محاولة لمنع انتشار الوباء في العالم، كما ارتفع عدد الضحايا إلى 170 شخص حتى الآن.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، بينما استقر الإنتاج الأمريكي من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه.

ويتخوف المستثمرون من أن تؤدي الأضرار الناجمة عن الفيروس في التأثير سلباً على النمو الاقتصادي العالمي وبالتبعية الطلب على النفط الخام ومنتجاته.

وبحلول الساعة 8:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.8 بالمائة ليهبط إلى 58.75 دولار للبرميل.

بينما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً 52.37 دولار للبرميل.