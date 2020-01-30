أخبار عاجلة

"كورونا" يثير الذعر العالمي بالانتشار السريع وزيادة الضحايا -
بنات وولاد مع مروة عبد المنعم | طريقة سهلة وبسيطة لتعليم الأطفال جدول الضرب والعمليات الحسابية -
3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك -
سامسونج تعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2019 -
صفقة اليوم.. احترف مجال تحليل البيانات مع خصم 98% -
تقارير: سامسونج الأولى وهواوي تواصل الصعود رغم العقوبات الأمريكية -
بنات وولاد مع مروة عبد المنعم | الصدقة خير ليك وللناس اتعلم إزاى تعملها صح -
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسعار النفط تتراجع 2% مع ارتفاع ضحايا فيروس الصين "كورونا"

Google+ Print
أسعار النفط تتراجع 2% مع ارتفاع ضحايا فيروس الصين "كورونا" أسعار النفط تتراجع 2% مع ارتفاع ضحايا فيروس الصين "كورونا"

مباشر: تراجعت النفط بنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا وباء الصين الجديد "كورونا" وبعد بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس الصيني وانتشاره حول العالم، حيث تجاوزت الإصابات في الصين 7700 حالة وبدأت عدة دول في عزل المواطنين الذين تم إجلاؤهم من "ووهان" في محاولة لمنع انتشار الوباء في العالم، كما ارتفع عدد الضحايا إلى 170 شخص حتى الآن.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، بينما استقر الإنتاج الأمريكي من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه.

ويتخوف المستثمرون من أن تؤدي الأضرار الناجمة عن الفيروس في التأثير سلباً على النمو الاقتصادي العالمي وبالتبعية الطلب على النفط الخام ومنتجاته.

وبحلول الساعة 8:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.8 بالمائة ليهبط إلى 58.75 دولار للبرميل.

بينما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً 52.37 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"معادن" تتحول للخسائر بالعام 2019 لانخفاض أسعار المنتجات

"معادن" تتحول للخسائر بالعام 2019 لانخفاض أسعار المنتجات

أسعار النفط تتراجع 2% مع ارتفاع ضحايا فيروس الصين "كورونا"

أسعار النفط تتراجع 2% مع ارتفاع ضحايا فيروس الصين "كورونا"

8 الصبح - أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 30/1/2020

8 الصبح - أسعار الخضروات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 30/1/2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 29-1-2020

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 29-1-2020