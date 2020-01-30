الذهب يربح 10 دولارات بعد تصريحات "باول" وتطورات فيروس الصين

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 10 دولارات خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتزامن مع ارتفاع حصيلة الوفيات والمصابين بالفيروس الصيني.

واتجه المستثمرون نحو المعدن الأصفر بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بأن تفشي فيروس كورونا الجديد يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الصيني على المدى القصير.

ويعتبر الذهب بمثابة استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وأودى فيروس الصين الجديد "كورونا" بحياة 170 شخصاً وإصابة أكثر من 7700 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وتساهم معدلات الفائدة المنخفضة في تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وبالنسبة للبيانات، من المقرر أن يصدر اليوم بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عن الربع الأخير من العام الماضي وكذلك بيانات إعانات البطالة الأمريكية.

وبحلول الساعة 7:27 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.7 بالمائة وهو ما يعادل 10 دولارات ليصل إلى 1586.7 دولار للأوقية.

بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة وهو ما يعادل 4 دولارات ليصعد إلى 1581.66 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 98.069.