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إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

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مباشر – السيد جمال: واصلت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية تراجعها خلال عام 2019 للعام الرابع على التوالي على أساس سنوي، لتهبط إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تحويلات الأجانب بالسعودية في آخر 10 سنوات، ومعدل التغير بالعام السابق، وفارق التحويلات:

تصميم: حسين مصطفي

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