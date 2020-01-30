إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

مباشر – السيد جمال: واصلت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية تراجعها خلال عام 2019 للعام الرابع على التوالي على أساس سنوي، لتهبط إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تحويلات الأجانب بالسعودية في آخر 10 سنوات، ومعدل التغير بالعام السابق، وفارق التحويلات:

تصميم: حسين مصطفي

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