نيكي الياباني يفقد 400 نقطة بالختام مع تفاقم أزمة "كورونا"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع المخاوف المتزايدة بسبب انتشار الوباء الجديد "كورونا" وسط ترقب اجتماع منظمة الصحة العالمية حول تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن تجتمع مجدداً لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتقرر ما إذا كان الفيروس الجديد من الصين، الذي انتشر في أكثر من 15 دولة، يشكل الآن حالة طوارئ عالمية أم لا، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع عدد الوفيات إثر فيروس الصين الجديد "كورونا" إلى 170 شخصاً مع إصابة أكثر من 7700 حالة حتى الآن.

وتأثرت البورصة اليابانية بالسلب بعد انخفاض حاد في أسهم تايوان في أول جلسة تداول منذ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.7 بالمائة أو ما يوازي 401 نقطة تقريباً ليهبط إلى 22977.7 نقطة بعد أن سجل 23318.57 نقطة وسط التعاملات.

بينما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 1674.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى مستوى 108.85 ين.