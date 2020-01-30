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السوق السعودي يعود للتراجع بالتعاملات الصباحية

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السوق السعودي يعود للتراجع بالتعاملات الصباحية السوق السعودي يعود للتراجع بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع وآخر جلسات شهر يناير/ كانون الأول على تراجع بضغط من قطاعي البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.15 بالمائة إلى مستوى 8173.52 نقطة فاقداً 12.41 نقطة.

وجرى التعامل على 25 مليون سهم بقيمة 556.88 مليون ريال، موزعة على 30.57 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات سهم البحري بنسبة 1.9 بالمائة، وتلاه سهم ساب بنسبة 1.72 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم شاكر بنحو 1.54 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم متلايف ايه أي جي بنسبة 7.18 بالمائة، وتلاه سهم تبوك الزراعية بنسبة 4.26 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم سيسكو بنسبة 3.73 بالمائة.

وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية القيمة بنحو 35 مليون ريال، فيما تصدر سهم كيان نشاط التداول من حيث الحجم بنحو 1.97 مليون سهم.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.57 بالمائة، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.16 بالمائة، وهبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11 بالمائة.

وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأربعاء باللون الأخضر ليعاود مكاسبه بعد 6 جلسات من التراجع المستمر، وسط تباين أداء القطاعات الكبرى، بنسبة 0.24 بالمائة، بمكاسب بلغت 19.43 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,185.51 نقطة.

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