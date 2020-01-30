"أسلاك" تعين مستشاراً مالياً لتخفيض رأسمالها

الرياض – مباشر: عينت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" مستشاراً مالياً لتخفيض رأس المال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنها قامت بتعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)؛ مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتخفيض رأس المال 20 بالمائة؛ لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة 438.75 مليون ريال، موزعة على 43.875 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

وقفزت أرباح الشركة بنسبة 211.3 بالمائة خلال عام 2019؛ إلى 22.1 مليون ريال، مقابل 7.1 مليون ريال للعام السابق.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.83 بالمائة؛ لمستوى 19.44 ريالاً.

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