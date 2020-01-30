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"صدق" تتلقى خطاباً من "ابن رشد" بشأن تكوين مخصص

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"صدق" تتلقى خطاباً من "ابن رشد" بشأن تكوين مخصص "صدق" تتلقى خطاباً من "ابن رشد" بشأن تكوين مخصص

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة للتنمية الصناعية (صدق)، عن تلقيها خطاباً من الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد)، يفيد تسجيل الشركة مخصص هبوط بقيمة الآلات والمعدات بنحو 2.8 مليار ريال.

وأوضحت "صدق"، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أنها تستثمر نحو 1.56 بالمائة، من حصص (ابن رشد) بقيمة اسمية بلغت 132.9 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه سبق أن قامت بتسجيل مخصص هبوط بقيمة استثمارها خلال سنوات سابقة، بنحو 66.4 مليون ريال، وسوف تقوم بدراسة أثر هذا الحدث على القيمة الدفترية للاستثمار.

وبينت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي أثر مالي جوهري على بيانات الشركة.

وكشفت البيانات المالية لـ"صدق"، خلال الربع الثالث من 2019، تراجع صافي الخسائر نحو 50.57 بالمائة، إلى 4.3 مليون ريال، مقابل 8.7 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

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