"وقت اللياقة" تفتتح مركزا جديدا للسيدات بمدينة مكة

الرياض - مباشر: أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، عن افتتاح مركز جديد للسيدات بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الخميس، أن المركز يقع على طريق أم المؤمنين عائشة، بحي الفيحاء، بمدينة مكة المكرمة، وتبلغ مساحته الإجمالية 3565 متراً مربعاً.

وأشارت إلى أنه الأثر المالي سوف يظهر اعتباراً من الربع الأول من عام 2020م.

ونوهت الشركة إلى أنه بافتتاح المركز الجديد، يصل إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة 133 مركزاً.

وبينت الشركة أنه سيتم الإعلان عن افتتاح مراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

وأعلنت الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، عن افتتاح مركزين رياضيين جديدين بمدينة جدة، أحدهما للرجال والآخر للنساء، بإجمالي استثمارات 17.6 مليون ريال.

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