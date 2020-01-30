الهواتف الذكية تصعد بأرباح "جرير" هامشيا بالعام 2019

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، خلال عام 2019 ارتفاع صافي الأرباح 2.57 بالمائة، مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 984.7 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل نحو 960 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح السنوية يعود إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات الكمبيوتر.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت مصاريف البيع والتسويق، والمصروفات غير التشغيلية (الزكاة وتكلفة التمويل)، وانخفض صافي الإيرادات الأخرى.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2019، أظهرت حسابات "مباشر"، تراجع صافي الأرباح إلى نحو 277 مليون ريال، مقابل 290.3 مليون ريال للربع المماثل من 2018.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2019 نحو 6 بالمائة، إلى 305 ملايين ريال، مقابل 288 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وصعدت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 707.8 مليون ريال، مقابل 669.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 5.7 بالمائة.

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