أسمنت القصيم تقرر توزيع 1.1 ريال للسهم عن الربع الرابع

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من عام 2019م، بواقع 1.1 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس، أن قيمة التوزيعات تبلغ نحو 99 مليون ريال، يتم توزيعها على 90 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات، للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني الجاري، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما بينت أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 18 فبراير/شباط المقبل، عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وقفزت أرباح الشركة، خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 1486 بالمائة، إلى 90.16 مليون ريال، مقابل 5.68 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2019م، بواقع ريال واحد للسهم.

ترشيحات:

شركة أبحاث ترفع مستهدف سهم أسمنت القصيم إلى 49 ريالاً

أسمنت القصيم تُعلن توزيعات أرباح الربع الثاني من 2019

الإحصاء تبدأ مشروع "تعداد السعودية 2020" بترقيم المباني.. الاثنين المقبل

79.1 مليار ريال تمويلات للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 23% خلال عام 2019