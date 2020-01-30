تحليل.. بورصات الخليج تعطي إشارة صعود بنهاية يناير

مباشر- محمود جمال: توقع محللون لـ"مباشر" أن تنهي أسواق المال الخليجية آخر جلسات شهر يناير/كانون الثاني على ارتفاع مع عودة عمليات الشراء للأسهم التشغيلية التي تنتظر نتائج سنوية جيدة.

وأنهت اغلب بورصات الخليج تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع مع تعافي بعض بورصات الأسهم العالمية والنفط وتراجع المخاوف بشأن انتشاء "فيروس كورونا" قليلا وتحول الاهتمال إلى نتائج الأعمال.

النتائج السنوية

وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر" إن الأسواق الخليجية تتفاعل بالنتائج السنوية للشركات أكثر من الأحداث المرتبطة المنتشرة بالفيروس الصيني الجديد وهذا ما شهدناه في جلسة أمس.

وأشار إلى أن المحافظ بدأت في تحسين المراكز والإغلاقات الشهرية منذ فترة وهو ما ساهم بشكل رئيسي في عودة بعض الأسهم الكبرى إلى اللون الأخضر قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن مؤشرات الأسواق الخليجية حاليا تقف فنيا عند اختبار هام، مشيرا إلى أن ثبات مؤشر السوق السعودي فوق مستوى 8130 نقطة سيعطي فرصة ارتفاع له.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسهم السعودية أمس رغم نتائج "سابك" التي جاءت دون التوقعات ونتيجة لتجنيب مخصصات وهو ما ينبأ بأن هناك تحسن تنتظره نتائج الشركة ولكن خلال العام الجاري وهو الأمر الذي أدركه المستثمرين بالسوق واستمروا بعمليات الشراء الانتقائي.

وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.9 % بعد أن سجلت شركة الكيماويات خسارة في الربع الرابع من العام مقارنة مع أرباح حققتها بنفس الفترة عام 2018.

تحول المستثمرين

وقال جون لوكا مدير التطوير في ثانك ماركتس لـ"مباشر" إن الأسواق الخليجية من المرجح أن تشهد اليوم ارتفاعات بدعم من تحول اهتمام المستثمرين من تطورات انتشار الفيروس الصيني إلى النتائج السنوية للشركات الكبرى.

وأضاف إن النتائج المالية وكشف الشركات عن خطط التوزيعات النقدية على المساهمين ستدعم الأسواق في مواصلة مسيرة الصعود خلال الجلسات المقبلة.

وأشار إلى أن عودة عمليات الشراء على الأسهم الكبرى ولاسيما المصرفية وخصوصا بدبي بجلسة الأمس ساهم بشكل كبير في عودة المؤشر فوق مستوى 2800 نقطة وهو ما يعتبر إشارة إيجابية.

وأكد أن الأسهم ما زالت عند مستويات مغرية الى أن مؤشر المخاوف بالأسواق قد ارتفع بشكل كبير في الجلسات الماضية بسبب الفيروس الصيني ووجه بوصلة المستثمرين للذهب الذي يتجه على المدى المتوسط صوب مستويات 1600 دولار للأونصة الواحدة.

نظرة إيجابية

وقال السيد أبو حليمة، خبير أسواق المال لـ"مباشر"، إن ارتفاع أرباح البنوك المدرجة بالبورصة السعودية سينعكس إيجابيا على القطاع نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة في قائمة الدخل ودخل عوائد الأسهم ومكاسب الأدوات المالية الغير مدرجة بقيمتها العادلة وصافي مكاسب بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة على الرغم من انخفاض رسوم الخدمات المصرفية و الدخل من تحويل عملات أجنبية.

وتوقع أبو حليمة، أن ينعكس إطلاق التأشيرة السياحية إيجابيا على قطاع الفنادق والسياحة نتيجة التنامي السريع للسياحة بالمملكة العربية السعودية بسبب تنظيم الأحداث الرئيسية.

وأشار إلى أن ارتفاع مبيعات الاسمنت سينعكس إيجابيا على قطاع الإسمنت نتيجة تحسن الطلب المحلي بسبب ارتفاع إيرادات الإستثمارات وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وانخفاض .

مخصص الزكاة.

ولفت إلى أن الارتفاع المتوقع لأرباح شركات خدمات الرعاية الصحية المدرجة بالبورصة السعودية سينعكس إيجابيا على قطاع الصحة نتيجة انخفاض التكاليف التشغيلية الموارد البشرية والأدوية والمواد الاستهلاكية.

وأما بالنسبة للإمارات، أشار إلى أن قرار تثبيت أسعار البنزين بأنواعه ورفع سعر الديزل لشهر فبراير/شباط 2020 سيدعم المحافظة على المصروفات التشغيلية للشركات في سوق دبي المالي وكذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتوقع ارتفاع استثمارات البنوك الإماراتية في الأسهم لشهر فبراير/شباط المقبل في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية نتيجة ارتفاع قيمة القروض المقدمة من البنوك والمصارف للقطاع الخاص وارتفاع الودائع الحكومية.

توقعات فنية

ومن جانبه، قال ريمون نبيل خبير أسواق المال لـ"مباشر"، إن المؤشر السعودى خلال شهر يناير 2020فقد رونقه حيث المؤشر قد حقق قمته عند مستوى 8490 تقريبا.

وأشار إلى أن المؤشر تحرك خلال الشهر بطريقه عرضيه بعض الجلسات ثم دخل فى عملية هبوط ليفقد مايقرب من 300 نقطه حيث اقترب من مستوى 8185 حتى جلسة أمس الأربعاء.

وتوقع ان يكون اى صعود خلال فبراير بالقرب من 8350 مع وجود بعض القوه البيعيه وايضا قد يكون هناك دعم فرعى فى بدايه فبراير/شباط بالقرب من مستوى 8070 نقطة.

ولفت إلى أن كسر المؤشر لمستوى 8000 نقطة هو مستوى لوقف الخسائر حيث أن الثبات اسفل 8000 نقطة قد يزيد من الضغوط البيعيه للمؤشر كما هو ايضا الدخول الأمن للأستثمار مرة اخرى.

وأوضح أنه على المدى القصير حاليا هو بأختراق مستوى 8450 نقطة والثبات أعلاها لجلستين تداول مع معدل أحجام تداول أعلى من متوسط تداولات شهر يناير اليوميه

وبالنسبة لمؤشر سوق دبى، توقع انه مازال ينتظر المزيد من الايجابيه على المدى المتوسط وخلال الربع الثانى من العام قد يقترب مره اخرى من قمته والتى قد تكون هى مستوى المقاومه الحالى بالقرب من 2951 نقطة، مشيرا إلى أنه قد يقترب من مستوى 3000 نقطه.

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