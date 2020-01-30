بيان الفيدرالي ونتائج أعمال.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: أثار قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه اهتمام الأسواق العالمية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، جنباً إلى جنب مع نتائج أعمال الشركات الكبرى.

وبما يتماشى مع توقعات المحللين، قرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وألمح الفيدرالي إلى عدم تغيير معدلات الفائدة في الفترة المقبلة مؤكداً أن المسار الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم النمو الاقتصادي والتضخم قرب المستهدف البالغ 2 بالمائة.

ومن جانبه، أشار جيروم باول إلى أنه من المبكر معرفة تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد لكنه ضمن الشكوك التي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية.

وأكد رئيس الفيدرالي أن البنك يعتزم خفض مشتريات أذون الخزانة تدريجياً.

نتائج أعمال الشركات

تراجعت أرباح وإيرادات شركة "بوينج" خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما سجلت خسائر في إجمالي 2019 هى الأولى منذ عام 1997.

في حين أعلنت شركة "ماكدونالدز" تحقيقها أرباح وإيرادات بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من 2019.

كما تمكنت إيرادات وأرباح شركة "جنرال إليكتريك" من تجاوز توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن النظرة المستقبلية جاءت مخيبة للآمال.

واستطاعت شركة "تسلا" أن تحقق أرباحاً وإيرادات بأكثر من المتوقع خلال الربع الأخير من العام المنصرم.

كما صعدت أرباح "مايكروسوفت" بنحو 38 بالمائة خلال الربع الرابع من 2019، مع تفوق الإيرادات على التوقعات.

فيما تمكنت "فيسبوك" من تسجيل أرباح وإيرادات تتجاوز تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي.

مؤشرات الأسهم

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم، بعد قرار الفيدرالي وتصريحات رئيسه.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 8 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وغلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات اليوم، بقيادة أسهم قطاع الصناعة الذي ارتفع بنحو 1 بالمائة ومع ترقب تطورات "كورونا".

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت أسعار الواردات في ألمانيا في الشهر الماضي، لكنها هبطت بنحو 1 بالمائة في 2019.

فيما سجلت أسعار المنازل في بريطانيا أسرع وتيرة نمو في 14 شهراً خلال يناير/كانون الثاني، فيما تباطأ نمو المعروض النقدي وإقراض الشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.

فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية لأول مرة في 3 جلسات متتالية مع ترقب تطورات فيروس "كورونا".

ومع العودة من عطلة السنة القمرية الجديدة، تراجعت أسهم هونج كونج بنحو 3 بالمائة وسط مخاوف فيروس كورونا.

تراجع النفط وصعود هامشي للذهب

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية ومراقبة المستثمرين لتطورات فيروس "كورونا".

وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التقديرات.

فيما استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 13 مليون برميل يومياً وهو الأعلى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي.

فيما ارتفعت أسعار الذهب هامشياً عند التسوية مع ترقب تداعيات فيروس كورونا ورغم ارتفاع الدولار والأسهم.