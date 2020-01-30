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ارتفاع يتجاوز التوقعات في عدد مستخدمي فيسبوك النشطاء

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ارتفاع يتجاوز التوقعات في عدد مستخدمي فيسبوك النشطاء ارتفاع يتجاوز التوقعات في عدد مستخدمي فيسبوك النشطاء

مباشر: زاد عدد الأشخاص النشطاء المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشكل يومي بنحو 9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال "فيسبوك" الصادرة اليوم الأربعاء، أن عدد المستخدمين النشطاء بشكل يومي لموقع التواصل الاجتماعي ارتفع بنحو 9 بالمائة في الربع الرابع من عام 2019 على أساس سنوي ليصل إلى 1.66 مليار شخص.

أما عدد المستخدمين النشطاء بشكل شهري لفيسبوك، فبلغ 2.50 مليار شخص في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، بزيادة 8 بالمائة عند المقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد مستخدمي فيسبوك النشطاء بشكل يومي سيبلغ 1.65 مليار شخص أما عدد المستخدمين بشكل شهري سيبلغ 2.5 مليار شخض.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن هناك 2.26 مليار شخص يستخدم عائلة التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام، ماسنجر، و/أو واتساب) بشكل يومي في المتوسط حتى ديسمبر/كانون الأول 2019 بزيادة 11 بالمائة على أساس سنوي.

أما عدد المستخدمين النشطاء بشكل شهري لعائلة موقع التواصل الاجتماعي بلغ 2.89 مليار شخص حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة 9 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن شركة "فيسبوك" حققت أرباحاً وإيرادات تهزم توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير العقود الآجلة إلى أن سهم "فيسبوك" سوف يستهل جلسة غداً الخميس على خسائر بنحو 7 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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