أرباح "مايكروسوفت" تقفز 38% لتتجاوز التوقعات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "مايكروسوفت" بنحو 38 بالمائة لتتجاوز تقديرات المحللين خلال الربع المالي الثاني لعام 2020، مع صعود الإيرادات بأكثر من المتوقع.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي أرباح بلغت 11.64 مليار دولار (1.51 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 8.42 مليار دولار (1.08 دولار للسهم) المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن سهم "مايكروسوفت" سوف يسجل 1.32 دولار خلال نفس الفترة.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 36.90 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني مقارنة مع 32.47 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "مايكروسوفت" سوف تصل إلى 35.67 مليار دولار.

ارتفعت إيرادات الخدمات السحابية بنحو 27 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 11.87 مليار دولار مع ارتفاع عائدات أزور بنحو 62 بالمائة.

وأغلق سهم "مايكروسوفت" جلسة اليوم على ارتفاع بلغ 1.5 بالمائة عند مستوى 168.04 دولار، كما ارتفع بأكثر من 2 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.