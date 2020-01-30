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إيرادات وأرباح "تسلا" تتفوق على التقديرات بالربع الرابع

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إيرادات وأرباح "تسلا" تتفوق على التقديرات بالربع الرابع إيرادات وأرباح "تسلا" تتفوق على التقديرات بالربع الرابع

مباشر: ارتفعت أرباح وإيرادات شركة "تسلا" خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتتمكن من تجاوز توقعات المحللين.

وقالت الشركة الأمريكية العاملة في تصنيع السيارات، اليوم الأربعاء، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 105 مليون دولار ( 0.56 سنتاً للسهم ) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الاول الماضي، مقابل 140 مليون دولار ( 0.78 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وبلغ نصيب سهم "تسلا" من الأرباح باستبعاد البنود والمواد غير المتكررة 2.14 دولار للسهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع دولارين في نفس الفترة من العام السابق له، ومقابل توقعات 1.72 دولار للسهم.

في حين ارتفعت إيرادات "تسلا" بنسبة 2 بالمائة إلى 7.38 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المنصرم، مقارنة 7.22 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "تسلا" سوف تسجل 7.02 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وكانت الشركة الأمريكية ذكرت أنها سلمت 112 ألف سيارة خلال الربع الرابع من العام الماضي وهو مستوى قياسي، مقارنة مع 97 ألف سيارة في الربع السابق له.

وتتوقع "تسلا" أن يبلغ معدل تسليم السيارات 500 ألف سيارة في العام الجاري.

وفي إجمالي 2019، حققت الشركة الأمريكية إيرادات بقيمة 24.57 مليار دولار، مقارنة مع 21.46 مليار دولار في 2018.

بينما سجلت "تسلا" خسائر سنوية بقيمة 862 مليون دولار في 2019، مقارنة مع خسارة بلغت 976 مليون دولار في العام السابق له.

وعند ختام جلسة اليوم، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 2.4 بالمائة عند 580.9 دولار، كما قفز بنسبة 6 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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