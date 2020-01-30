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أرباح وإيرادات "فيسبوك" تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع

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أرباح وإيرادات "فيسبوك" تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع أرباح وإيرادات "فيسبوك" تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع

مباشر: تمكنت "فيسبوك" من تسجيل أرباح وإيرادات تتجاوز تقديرات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي، لكن تكاليف ونفقات الشركة شهدت زيادة بنحو 34 بالمائة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الصادرة اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 7.349 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 6.882 مليار دولار المسجلة في الفترة المماثلة من 2018.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.56 دولار في الربع الأخير من 2019 مقارنة مع 2.53 دولار المتوقعة من جانب المحللين.

أما الإيرادات الإجمالية لشركة فيسبوك بلغت 21.082 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل إيرادات بنحو 16.914 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2018.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن فيسبوك سوف تسجل إيرادات بقيمة 20.9 مليار دولار في الربع الماضي.

وتأتي القفزة البالغة 25 بالمائة في الإيرادات بدعم إيرادات الإعلانات والتي بلغت 20.736 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 25 بالمائة على أساس سنوي.

لكن ذلك يعني أن فيسبوك سجلت نمواً في الإيرادات دون 30 بالمائة للفصل الرابع على التوالي.

وبالنسبة لإجمالي التكاليف والنفقات، فشهدت زيادة 34 بالمائة في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 12.224 مليار دولار.

وفي مجمل عام 2019، فإن صافي أرباح الشركة الأمريكية تراجع بنحو 16 بالمائة إلى 18.485 مليار دولار.

في حين صعد إجمالي الإيرادات بنحو 27 بالمائة ليصل إلى 70.697 مليار دولار في العام الماضي، بدعم العوائد المحققة من الإعلانات والتي شهدت نمواً ملحوظاً من 55.01 مليار دولار إلى 69.65 مليار دولار.

وكانت "فيسبوك" تعرضت إلى معاناة في العام الماضي بفعل صعوبات تنظيمية هائلة، على خلفية تداعيات تسريب بيانات المستخدمين.

وأغلق سهم "فيسبوك" تداولات اليوم عند مستوى 223.23 دولار بارتفاع 2.5 بالمائة لكن شهد خسائر تصل إلى 7 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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