أخبار عاجلة

3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك بطارية هاتفك -
سامسونج تعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2019 -
صفقة اليوم.. احترف مجال تحليل البيانات مع خصم 98% -
تقارير: سامسونج الأولى وهواوي تواصل الصعود رغم العقوبات الأمريكية -
بنات وولاد مع مروة عبد المنعم | الصدقة خير ليك وللناس اتعلم إزاى تعملها صح -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي بالختام بعد نتائج الأعمال

Google+ Print
محدث.. سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي بالختام بعد نتائج الأعمال محدث.. سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي بالختام بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم "آبل" لمستوى قياسي جديد عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت الشركة أرباحاً وإيرادات تتجاوز توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية أنها حققت صافي أرباح بقيمة 22.236 مليار دولار وهو مستوى قياسي خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 19.965 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق له.

بينما بلغت الإيرادات 91.819 مليار دولار وهو مستوى قياسي خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وارتفعت مبيعات أجهزة "أيفون" بنحو 8 بالمائة خلال الربع الرابع مسجلة 55.95 مليار دولار مقابل 51.98 المسجلة في نفس الفترة من عام 2018، وفقاً لتقرير نتائج الأعمال.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع سعر سهم شركة "آبل" بنحو 2.1 بالمائة لتصل إلى 324.34 دولار وهو مستوى قياسي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات