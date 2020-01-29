محدث.. سهم "آبل" يرتفع لمستوى قياسي بالختام بعد نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم "آبل" لمستوى قياسي جديد عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت الشركة أرباحاً وإيرادات تتجاوز توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية أنها حققت صافي أرباح بقيمة 22.236 مليار دولار وهو مستوى قياسي خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 19.965 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق له.

بينما بلغت الإيرادات 91.819 مليار دولار وهو مستوى قياسي خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وارتفعت مبيعات أجهزة "أيفون" بنحو 8 بالمائة خلال الربع الرابع مسجلة 55.95 مليار دولار مقابل 51.98 المسجلة في نفس الفترة من عام 2018، وفقاً لتقرير نتائج الأعمال.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع سعر سهم شركة "آبل" بنحو 2.1 بالمائة لتصل إلى 324.34 دولار وهو مستوى قياسي.