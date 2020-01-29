محدث.. تباين أداء الأسهم الأمريكية بالختام بعد قرار الفيدرالي

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي ونتائج أعمال.

وأبقى الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة كما هى مع تلميحه لعدم تغيير السياسة النقدية قريباً.

ومن جهته، ذكر رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك يعتزم تقليص مشتريات أذون الخزانة تدريجياً، مشيراً إلى أنه مرن بشأن الميزانية العمومية.

فيما أشار باول إلى أن فيروس "كورونا" أحد المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية.

وبدلاً من استمرار مخاوف فيروس "كورونا"، حول المستثمرون تركيزهم إلى نتائج الأعمال القوية حيث أبلغت شركة "آبل" عن أرباح قياسية خلال الربع المالي الأول في2020 مع ارتفاع مبيعات أجهزة الآيفون بنسبة 8 بالمائة.

وارتفع سهم "آبل" بأكثر من 2 بالمائة بعد الأداء المالي القوي، كما صعد سهم "بوينج" بنحو 1.7 بالمائة رغم تسجيل الشركة أول خسائر سنوية في أكثر من عقدين.

كما أعلنت "جنرال إليكتريك" تجاوز الأرباح والإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير من 2019، ليقفز السهم بأكثر من 10 بالمائة.

وفيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية، ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 8 بالمائة خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار خلال نفس الفترة.

وعند الختام، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 28734.4 نقطة بعد أن ارتفع 200 نقطة خلال الجلسة.

فيما تحول "ستاندرد آند بورز" للهبوط بنحو 0.09 بالمائة مسجلاً 3273 نقطة، بينما صعد "ناسداك" بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 9275 نقطة.

وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 98.098.