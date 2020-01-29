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باول: "كورونا" أحد المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية

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باول: "كورونا" أحد المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية باول: "كورونا" أحد المخاطر المحتملة على التوقعات الاقتصادية

مباشر: أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي تفاؤله الحذر بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مع الإشارة إلى شكوك بشأن التوقعات أبرزها فيروس "كورونا".

وأثار فيروس "كورونا" الذي نشأ في الصين مخاوف كبيرة في الأسواق العالمية منذ بداية الأسبوع الماضي مع تزايد عدد الوفيات والمصابين والقلق من أن يصبح وباءً عالمياً.

وأضاف جيروم باول خلال مؤتمر صحفي بعد بيان السياسة النقدية، اليوم الأربعاء: " بعض الشكوك المحيطة بالتجارة قد تقلصت مؤخرًا وهناك دلائل على أن النمو العالمي قد يستقر بعد انخفاضه منذ منتصف عام 2018".

وقرر الفيدرالي اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير مستبعداً تغييرها قريباً، مؤكداً على أن المسار الحالي للسياسة النقدية يدعم النمو الاقتصادي.

وتابع رئيس الفيدرالي: "ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك تلك التي يطرحها فيروس كورونا الجديد".

وذكر باول أنه من السابق لأوانه معرفة تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي، لكن الاحتياطي الفيدرالي يراقبه عن كثب.

وتابع رئيس الفيدرالي: "إنها قضية خطيرة للغاية وأريد أن أبدأ بالاعتراف بالمعاناة الإنسانية الكبيرة التي يسببها الفيروس بالفعل، من المحتمل أن يكون هناك بعض التعطيل للنشاط في الصين وربما على المستوى العالمي استنادًا إلى انتشار الفيروس حتى الآن".

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي قال باول: "لا يزال أداء سوق العمل جيدًا، نرى خلق فرص عمل قوية وانخفاض معدل البطالة".

وأشار باول إلى أن البنك المركزي سيكون مرنًا فيما يتعلق بسياسة الميزانية العمومية، مضيفاً أنه يعتزم تخفيض عمليات شراء أوراق الخزانة تدريجياً بمجرد الوصول إلى مستوى الاحتياطي الكافي.

مباشر (اقتصاد)

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