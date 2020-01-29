محدث.. الدولار يستقر عالمياً بعد قرار الفيدرالي وبيانات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية.

وقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة وفقاً للتوقعات كما استبعد تغييرها قريباً.

ومن جانبه، أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك سيكون مرنًا فيما يتعلق بسياسة الميزانية العمومية، مضيفاً أنه يعتزم تخفيض مشتريات أوراق الخزانة تدريجياً بمجرد الوصول إلى مستوى الاحتياطي الكافي.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس الصيني القاتل إلى 132 شخص، وازداد عدد المصابين في الدول الأخرى، مع حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر الغير ضروري الى الصين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما صعدت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الإنتظار بنحو 5 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1020 دولار، بينما تراجع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.06 بالمائة عند مستوى 109.08 ين.

في حين استقر العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3024 دولار، كما ظلت ثابتة مقابل العملة السويسرية عند 0.9727 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.030 بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 98.188 في وقت سابق من التعاملات.