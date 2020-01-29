أخبار عاجلة

بنات وولاد مع مروة عبد المنعم | الصدقة خير ليك وللناس اتعلم إزاى تعملها صح -
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

3 تغيرات بالخفض في حصص كبار ملاك السوق السعودي

Google+ Print
3 تغيرات بالخفض في حصص كبار ملاك السوق السعودي 3 تغيرات بالخفض في حصص كبار ملاك السوق السعودي

 

الرياض – مباشر: شهد سوق المال السعودي " تداول" 3 تغيرات بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة، وذلك خلال تسوية تعاملات جلسة الاثنين الموافق 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاءت التغيرات الثلاث بالخفض في الحصص بشركات " لازوردي للمجوهرات، وصندوق جدوى ريت الحرمين، وصندوق تعليم ريت"، وذلك على النحو التالي:

ترشيحات

موانئ دبي تستضيف "بريك بلك الشرق الأوسط".. 25 فبراير

تقرير يتوقع ارتفاع إصدارات الدخل الثابت للشركات الخليجية في 2020

إصدارات الدخل الثابت لدول الخليج ترتفع لـ141 مليار دولار خلال2019

شركة الخطوط الجوية البريطانية تحظر جميع رحلاتها إلى الصين

أرباح وإيرادات "ماكدونالدز" تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع

ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة 8% خلال ديسمبر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات