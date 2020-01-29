3 تغيرات بالخفض في حصص كبار ملاك السوق السعودي

الرياض – مباشر: شهد سوق المال السعودي " تداول" 3 تغيرات بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة، وذلك خلال تسوية تعاملات جلسة الاثنين الموافق 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاءت التغيرات الثلاث بالخفض في الحصص بشركات " لازوردي للمجوهرات، وصندوق جدوى ريت الحرمين، وصندوق تعليم ريت"، وذلك على النحو التالي:

ترشيحات

موانئ دبي تستضيف "بريك بلك الشرق الأوسط".. 25 فبراير

تقرير يتوقع ارتفاع إصدارات الدخل الثابت للشركات الخليجية في 2020

إصدارات الدخل الثابت لدول الخليج ترتفع لـ141 مليار دولار خلال2019

شركة الخطوط الجوية البريطانية تحظر جميع رحلاتها إلى الصين

أرباح وإيرادات "ماكدونالدز" تتجاوز التوقعات خلال الربع الرابع

ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة 8% خلال ديسمبر