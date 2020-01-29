الطاقة الجزائرية تكشف إمكانية تقديم موعد اجتماع "أوبك+" بسبب "كورونا"

مباشر: كشف وزير الطاقة الجزائري، ورئيس الدورة الحالية لمنظمة "أوبك"، عن إمكانية تقديم اجتماعات المنظمة، التي كان من المقرر عقدها في بداية مارس/ آذار المقبل، إلى فبراير/ شباط.

وبرّر محمد عرقاب، ذلك لبحث اتخاذ إجراءات تضمن توازن سوق النفط، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الأربعاء.

وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية، بشأن تأثير فيروس كورونا على أسعار النفط والإجراءات التي تنوي "أوبك" اتخاذها في هذا الشأن، قال عرقاب: "نحن الآن في نقاش مع دول منظمة أوبك، وسيتم اتخاذ قرارات في الأيام المقبلة، وممكن جدا أن نقدم اجتماع أوبك+ لنتباحث فيما بيننا ونجد السبل لتحقيق توازن في سوق النفط".

وكان من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعين في بداية شهر مارس/ آذار المقبل لتقييم وضعية سوق النفط خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وتضم اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق "أوبك" سبعة دول أعضاء في المنظمة وهي: الجزائر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق، والكويت ونيجيريا، وفنزويلا، إلى جانب بلدين غير عضوين وهما روسيا وكازخستان.

وأوضح الوزير الجزائري، أن أسعار النفط تأثرت بمخاوف تفشي فيروس كورونا المنتشر في الصين الشعبية، مضيفا أن "منظمة أوبك لديها تقاليد في هذا المجال"، منوها بإجرائه الكثير من الاتصالات خلال 48 ساعة الأخيرة مع كل الدول الأعضاء في المنظمة، والبلدان غير الأعضاء.

وعن شدة المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، قال الوزير إن ‘هذا الفيروس متواجد في الصين وهي بلد قوي ومتمكن من التكنولوجيا العالية، وله إمكانيات ضخمة لاحتواء هذا الفيروس".

ويذكر أن اجتماع "أوبك" الأخير توج بالاتفاق على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، مما رفع إجمالي تخفيضات دول المنظمة وحلفائها إلى 1.7 مليون برميل يومياً.

وعند التسوية تعاملات اليوم، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.3 بالمائة إلى 53.33 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 54.37 دولار للبرميل خلال الجلسة، بضغط بيانات مخزونات النفط الأمريكية وترقب مستجدات فيروس الصين "كورونا".

وشهدت أسواق النفط خلال الفترة الماضية ضغوط هبوطية بسبب فيروس "كورونا" الجديد، حيث تراجع سعر خام برنت دون 60 دولاراً للبرميل عند تسوية جلسة الاثنين الماضي.

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