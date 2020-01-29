محدث.. نايمكس يتراجع عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: تراجع سعر الخام الأمريكي "نايمكس" عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات مخزونات النفط الأمريكية ومراقبة مستجدات فيروس الصين الجديد "كورونا".

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

فيما استقر الإنتاج الأمريكي من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه البالغ 13 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في وقت سابق من التعاملات نحو 2 بالمائة مدعومةً بتقارير صحفية تشير إلى أن منظمة أنتاج النفط "أوبك" وحلفاءها قد يمددون تخفيضات الإنتاج وسط المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار والذي قد يؤثر على الطلب بالسلب.

ويقوم المستثمرون في الوقت الحالي بتقييم معدل الخسائر الاقتصادية التي دامت لخمسة أيام متتالية بسبب انتشار الفيروس.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.3 بالمائة إلى 53.33 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 54.37 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 59.71 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 60.62 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.