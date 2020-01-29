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الجزائر تعرض إمكانية تقديم موعد مؤتمر "أوبك+" بسبب "كورونا"

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الجزائر تعرض إمكانية تقديم موعد مؤتمر "أوبك+" بسبب "كورونا" الجزائر تعرض إمكانية تقديم موعد مؤتمر "أوبك+" بسبب "كورونا"

 

مباشر: كشف وزير الطاقة الجزائري، ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عن إمكانية تقديم اجتماعات المنظمة، التي كان من المقرر عقدها في بداية مارس/ آذار المقبل، إلى فبراير/ شباط.

وبرّر محمد عرقاب، ذلك لبحث اتخاذ إجراءات تضمن توازن سوق النفط، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الأربعاء.

 وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية، بشأن تأثير فيروس كورونا على النفط والإجراءات التي تنوي "أوبك" اتخاذها في هذا الشأن، قال عرقاب: "نحن الآن في نقاش مع دول منظمة أوبك، وسيتم اتخاذ قرارات في الأيام المقبلة، وممكن جدا أن نقدم اجتماع أوبك+ لنتباحث فيما بيننا ونجد السبل لتحقيق توازن في سوق النفط".

وكان من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعين في بداية شهر مارس/ آذار المقبل لتقييم وضعية سوق النفط خلال الربع الأول من السنة الجارية.

ويتعلق الأمر باجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك بفيينا، والمكونة من سبعة دول أعضاء في المنظمة وهي: الجزائر والمملكة العربية ، والإمارات، والعراق، والكويت ونيجيريا، وفنزويلا، إلى جانب بلدين غير عضوين وهما وكازخستان.

وأوضح الوزير الجزائري أن أسعار النفط تأثرت بمخاوف تفشي فيروس كورونا المنتشر في الصين الشعبية، مضيفا أن "منظمة أوبك لديها تقاليد في هذا المجال"، منوها بإجرائه الكثير من الاتصالات خلال 48 ساعة الأخيرة مع كل الدول الأعضاء في المنظمة، والبلدان غير الأعضاء.

وعن شدة المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا، قال الوزير إن ‘هذا الفيروس متواجد في الصين وهي بلد قوي ومتمكن من التكنولوجيا العالية، وله إمكانيات ضخمة لاحتواء هذا الفيروس.

يذكر أن اجتماع أوبك الأخير توج بالاتفاق على زيادة تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، مما رفع إجمالي تخفيضات دول المنظمة وحلفائها إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

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